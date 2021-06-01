Türkiye'de örneği yok maliyeti yüzde 80 azalttı! 'Mobil kümes'te üretiyor talep yağıyor
ÇORUM'da Yücel Uzuncaköse, Türkiye'de örneği olmayan bir işi akıl etti. 'Mobil kümes' sayesinde yaylada yumurta üretimine başlayan adam, günde 350 yumurta üretimine rağmen siparişlere yetişemediğini söyledi.
Aşdağul beldesinde yaşayan Yücel Uzuncaköse, 2015 yılında başladığı yumurta tavukçuluğunda istediği verimi almak için yeni yöntemler araştırdı.
Yaylaya çıkan arıcılardan esinlenerek tavukları yaz mevsiminde yaylaya çıkarmaya karar veren Uzuncaköse, "gezen tavuk" söyleminden hareketle "gezen kümes" yapmak için kolları sıvadı.
Kerestelerden yaptığı, römorka benzer tekerlekli kümesi traktörüne bağlayan ve 2018 yılında yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Taşlığındere mevkisine 200 tavuk çıkaran Uzuncaköse, burada üretilen yumurtaları "yayla yumurtası" olarak tüketicilerin beğenisine sundu.
Günde 350 yumurta
Rağbet gören "yayla yumurtası" sayesinde müşteri sayısı artan Uzuncaköse, tavuk sayısını 500'e kadar çıkarıp günde ortalama 350 yumurta elde ediyor.