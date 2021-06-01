Türkiye'de örneği yok maliyeti yüzde 80 azalttı! 'Mobil kümes'te üretiyor talep yağıyor

Kerestelerden yaptığı, römorka benzer tekerlekli kümesi traktörüne bağlayan ve 2018 yılında yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Taşlığındere mevkisine 200 tavuk çıkaran Uzuncaköse, burada üretilen yumurtaları "yayla yumurtası" olarak tüketicilerin beğenisine sundu.