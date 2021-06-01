BIST 1.431
DOLAR 8,52
EURO 10,45
ALTIN 520,17

Türkiye'de örneği yok maliyeti yüzde 80 azalttı! 'Mobil kümes'te üretiyor talep yağıyor

Anadolu Ajansı
Türkiye'de örneği yok maliyeti yüzde 80 azalttı! 'Mobil kümes'te üretiyor talep yağıyor

ÇORUM'da Yücel Uzuncaköse, Türkiye'de örneği olmayan bir işi akıl etti. 'Mobil kümes' sayesinde yaylada yumurta üretimine başlayan adam, günde 350 yumurta üretimine rağmen siparişlere yetişemediğini söyledi.

Türkiye'de örneği yok maliyeti yüzde 80 azalttı! 'Mobil kümes'te üretiyor talep yağıyor

Aşdağul beldesinde yaşayan Yücel Uzuncaköse, 2015 yılında başladığı yumurta tavukçuluğunda istediği verimi almak için yeni yöntemler araştırdı.

114
Türkiye'de örneği yok maliyeti yüzde 80 azalttı! 'Mobil kümes'te üretiyor talep yağıyor

Yaylaya çıkan arıcılardan esinlenerek tavukları yaz mevsiminde yaylaya çıkarmaya karar veren Uzuncaköse, "gezen tavuk" söyleminden hareketle "gezen kümes" yapmak için kolları sıvadı.

214
Türkiye'de örneği yok maliyeti yüzde 80 azalttı! 'Mobil kümes'te üretiyor talep yağıyor

Kerestelerden yaptığı, römorka benzer tekerlekli kümesi traktörüne bağlayan ve 2018 yılında yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Taşlığındere mevkisine 200 tavuk çıkaran Uzuncaköse, burada üretilen yumurtaları "yayla yumurtası" olarak tüketicilerin beğenisine sundu.

314
Türkiye'de örneği yok maliyeti yüzde 80 azalttı! 'Mobil kümes'te üretiyor talep yağıyor

Günde 350 yumurta
Rağbet gören "yayla yumurtası" sayesinde müşteri sayısı artan Uzuncaköse, tavuk sayısını 500'e kadar çıkarıp günde ortalama 350 yumurta elde ediyor.

414