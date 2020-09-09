Türkiye'de ormanlık alanlar alevlere teslim oldu 4 şehir birden yandı
TÜRKİYE'de 4 şehrin ormanlık alanlarından alevler yükseldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınlarda Antalya kontrol altına alınırken diğer bölgelere müdahale sürüyor.
İtfaiye ekipleri söndürme çabalarını sürdürürken havadan da çalışmalara destek sağlandı. Bursa, Adana, Antalya ve Çanakkale'de çıkan orman yangınları böyle görüntülenirken, turizm kenti Antalya'da çıkan yangın 2.5 saatte kontrol altına alınabildi. İşte yansıyanlar...
Adana Pozantı ilçesi Eskonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su tankları ve arazözler ile sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için müdahale sürüyor.
Çanakkale'de 2 yerde birden alevler hakim
Gelibolu'nun Kavak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler, 'ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale etmeye başladı.