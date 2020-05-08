Türkiye'de Mayıs ayında kar sürprizi! Doğu Karadeniz'e lapa lapa kar yağdı
DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkisini artıran yağışlı hava, kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Trabzon ile Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı’nda öğlen saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Zigana Dağı beyaza büründü. Sürücüler, mayıs ayında yağan karı görünce şaşkınlık yaşadı.
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Yaylalarda etkili olan kar yağışı sonrası tarihi İpek Yolu üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'na ve bölgenin yüksek zirvelerine kar yağdı.
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Rize’nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Yaylası'nda da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
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Sürücüler, mayıs ayında yağan karı görünce şaşkınlık yaşadı.
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