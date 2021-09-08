Türkiye'de koronavirüs bu köye giremedi! 50 nüfuslu Gökpınar köyünün sırrı
AMASYA’nın Taşova ilçesine bağlı 32 haneli 50 nüfuslu Gökpınar köyünde bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulduğu köyde yaşayanlar, aşılarını yaptırarak koronavirüse karşı kalkan oluşturdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel tabloda, yüzde 87’lik aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan Amasya’nın Taşova ilçesinin Gökpınar köyünde alınan önlemlerle, bu zamana kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi.
32 haneli, 50 nüfuslu köy ‘mavi köy’ olarak biliniyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu köyde yaşayanlar, aşılarını tam olarak yaptırıp, koronavirüse karşı kalkan oluşturdu.
Köylülerden Beyhan Ezgi, “İstanbul’da oturuyorum, buraya tatile geldim. Bir aydır buradayız ve zaman çok güzel geçiyor. İstanbul’da koronavirüs yükseliyor, bizim köyümüzde Allah’a şükür yok. Muhtarımız bu konunun üzerine çok düşüyor, ‘İstanbul’dan gelenlerin yanına hemen kimse gitmesin. Herkes 10-14 gün evinde kalsın’ diye uyarılarda bulundu” dedi.
Maske kullanımına dikkat ettiğini söyleyen Hakime Ülker, “Çocuklarım hep beni maskemi takmam konusunda uyarıyor, 3 doz aşımı da oldum. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah’a şükür bizim köyümüze koronavirüs olmadı” diye konuştu.