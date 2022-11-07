Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan isimlerdi! Uğur Acar ve Turan Çolak'ın 10 yıl sonraki haline bakın
Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Uğur Acar ile dördüncü yüz nakilli Turan Çolak, yeni görüntüleriyle 10 yıldır bambaşka bir hayat sürdürüyor.
Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 2012'de yüz nakilleri yapılan Uğur Acar ve Turan Çolak'ın, yüzleri gibi yaşamları da değişti.
Nakil ile farklı bir dünyaya adım attığını aktaran Uğur Acar, duygularını, "Benim için hayat nakilden önce ve sonra diye değişiyor. Bir dünyada yıpranıyorsunuz ama öbür dünyada yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Aynaya bakınca yüzüm çok hoşuma gidiyor. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Hayata daha pozitif enerjiyle bakıyorum." diye anlattı.
Acar, işe girmesinden sonra organ nakli derneğinde görevler aldığını, nakil bekleyen hastalara yardımcı olmak ve moral vermek için çabaladığını kaydetti.
İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Türkiye'de dördüncü yüz nakli yapılan kişi olan Turan Çolak da nakilden önce topluma karışmakta zorluk çektiğini belirtti.