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Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan isimlerdi! Uğur Acar ve Turan Çolak'ın 10 yıl sonraki haline bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan isimlerdi! Uğur Acar ve Turan Çolak'ın 10 yıl sonraki haline bakın

Türkiye'de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Uğur Acar ile dördüncü yüz nakilli Turan Çolak, yeni görüntüleriyle 10 yıldır bambaşka bir hayat sürdürüyor.

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan isimlerdi! Uğur Acar ve Turan Çolak'ın 10 yıl sonraki haline bakın

Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 2012'de yüz nakilleri yapılan Uğur Acar ve Turan Çolak'ın, yüzleri gibi yaşamları da değişti.

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Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan isimlerdi! Uğur Acar ve Turan Çolak'ın 10 yıl sonraki haline bakın

Nakil ile farklı bir dünyaya adım attığını aktaran Uğur Acar, duygularını, "Benim için hayat nakilden önce ve sonra diye değişiyor. Bir dünyada yıpranıyorsunuz ama öbür dünyada yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Aynaya bakınca yüzüm çok hoşuma gidiyor. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Hayata daha pozitif enerjiyle bakıyorum." diye anlattı.

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Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan isimlerdi! Uğur Acar ve Turan Çolak'ın 10 yıl sonraki haline bakın

Acar, işe girmesinden sonra organ nakli derneğinde görevler aldığını, nakil bekleyen hastalara yardımcı olmak ve moral vermek için çabaladığını kaydetti.

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Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan isimlerdi! Uğur Acar ve Turan Çolak'ın 10 yıl sonraki haline bakın

İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Türkiye'de dördüncü yüz nakli yapılan kişi olan Turan Çolak da nakilden önce topluma karışmakta zorluk çektiğini belirtti.

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