Türkiye'de ilk ve tek! Tunceli'de dükkana giren şaştı kaldı kimse inanamadı
TUNCELİ'de Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Senem Arın'ın dükkanına girenler şaşkına döndü.
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarım Bölümü'nden mezun olan Senem Arın, İstanbul’da bir bağlama atölyesinde çalıştıktan sonra, pandemi sürecinin başlamasıyla memleketi Tunceli’ye gelerek atölyesini kurdu.
Atölyesinde maun, dut, ceviz ve ardıç ağaçlarını işleyerek, bağlama üreten Senem Arın, Türkiye'nin tek kadın bağlama ustası oldu.
Arın, atölyesini ziyaret eden bir kesim ve birçok bağlama ustası tarafından söylenen 'Erkek işidir yapamaz' algısını yıktı.
Kadının üretimin her alanında olduğunu gerçekleştirdi. Arın, bağlama üretmenin yanı sıra kentteki gençlere bağlama kursu da veriyor. Arın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde verdiği mesajda, kadının hayatın her alanında olması gerektiğini söyledi.