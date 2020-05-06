Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi
MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de yapılan ilk 'immün plazma' nakliyle Kovid-19'u yenen 56 yaşındaki Abidin Aybar, taburcu edildi.
MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, hastaneden gazetecilere yaptığı açıklamada, 56 yaşındaki Abidin Aybar'ın 30 Mart'ta hastaneye başvurduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye yatırıldığını hatırlattı.
Aybar'ın durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakım ünitesine alındığını anlatan Beytur, "4 Nisan'da yoğun bakıma kabul edilen hastamız buradaki tedavisinin ardından 27 Nisan'da tekrar servise alındı. Bugün itibarıyla da şifayla taburcu ediyoruz" dedi.
Prof. Dr. Ali Beytur, hastaya birçok tedavi uygulandığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Hastaya en son immün plazma tedavisini uygulandı. 38 günlük tedavi sürecinde Türkiye'de ilk kez immün plazma tedavisi uygulandı. Ülkemizin dünyaya örnek olan salgınla mücadelesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde ilaca bu kadar kolay ulaşamıyoruz. İstediğimiz ilacı istediğimiz zaman da aldık, bulabildik. Hastalarımıza uygulayabildik. Hastanemizde Türkiye'nin en büyük aferez ünitesi var, dolayısıyla immün plazma tedavisinde hiçbir zorluk çekmedik."
"Allah'a şükür taburcu oluyorum"
Türkiye'de ilk kez immün plazma tedavisi uygulanan hasta Abidin Aybar ise kentte birçok sağlık kuruluşuna tedavi için gittiğini en son ise Turgut Özal Tıp Merkezinde kendisine koronavirüs tanısı konulduğunu söyledi.