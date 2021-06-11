Türkiye'de ilk olacak! Serenay Sarıkaya leoparlı bikinisiyle nefes kesti
Son yıllarda ekranlardan uzak olan 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya leoparlı bikinisiyle nefes kesti.
Uzun süredir ekranlarda yer almaması rağmen sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti.
28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda iş insanı ile teknede görüntülendiğinde, sosyal medya hesabından "Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum." açıklamasını yapmıştı.
Yaptığı açıklamadan sonra, Sarıkaya bir kez daha Demirhisar ile beraber görüntülenmişti. Çift, iş insanının Göcek'te bulunan villasında arkadaşlarını ağırlamış; daha sonra dostlarını uğurlayarak baş başa sohbet etmişti.
Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar, sohbetin ardından evin etrafında yürüyüş yapmıştı. Sarıkaya'nın, gazeteciler ve halk tarafından görüntülenmemek için bir aydır Demirhisar'ın evinde kaldığı da iddialar arasındaydı.