Türkiye'de ilk kez canlı beyin pili ameliyatı kursu gerçekleşti

Kursa Sakarya'dan katılan Doç. Dr. Yeşim Güzelaras ise uzun zamandır Parkinson ve hareket bozukluklarıyla ilgilendiğini belirtti. Buna dair eğitimler aldığına da değinen Doç. Dr. Güzelaras, "Bu kurs gerçekten çok güzel ve özel. Önce Parkinson hastalığıyla ilgili nöroloji hocalarımız tarafından genel olarak bilgilendirildik. Daha sonra da bir hastaya pil takma aşamasına gelene kadar ki ön hazırlıkları öğrendik. Bu da benim için çok farklı bir deneyim oldu. Ben de ilk kez böyle bir kursa katıldım ve gerçekten çok faydalı bilgiler öğrendim" diye konuştu.