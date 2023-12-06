Türkiye'de hava sertleşiyor! Yoğun kar yağışı beklenen şehirler açıklandı! Meteoroloji 21 il için uyarı yayımladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık Çarşamba hava durumu raporunda 21 şehir için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Yurdun birçok noktasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji uzmanları Kerem Ökten ve Prof. Dr. Orhan Şen'den gelen uyarılar ise hayli dikkat çekti. Türkiye'de hava sertleşiyor! Yoğun kar yağışı beklenen şehirler var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ,Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.