Türkiye'de güncel sıfır otomobil fiyatları! 2021 Temmuz ayı uygun fiyatlı sıfır araç listesi
Sıfır otomobil hayali kuranlar 2021 Temmuz ayına girilmişken güncel fiyatları merak etti. Biz de bu konuda bir liste hazırladık ve 300 bin TL'ye kadar olan sıfır otomobillere yer verdik. İşte Türkiye'de en uygun fiyatlı sıfır otomobiller...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi taksit sayılarıyla ilgili yeni düzenlemeye karar verdi. Taşıt alımında kredi vadesi yeniden düzenlendi. Fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indi. 120 bin ile 300 bin TL arasındaki araçlarda kredi vadesi 48 aydan 36 aya çekildi.
300 bin TL üzerinde olup 750 bin TL üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 aydan 24 aya indirildi. Nihai fatura değeri 750 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 24 aydan 12 aya çekildi.
Kredi tutarı da değişiyor: BDDK kararıyla, bankaların taşıt alımları için vereceği kredinin tutarı da yeniden belirlendi. Değeri 120 bin lira ile 300 bin lira arasındaki taşıtların bedelinin en fazla yarısı kadar kredi kullanılabilecek. 300 bin Lira ile 750 bin lira arasındaki taşıtların kredi tutarı, bedelinin yüzde 30'unu aşamayacak. 750 bin lira ile bir buçuk milyon lira arasındaki araçlar için ise en fazla yüzde 20'si kadar kredi verilecek. Değeri 1 buçuk milyon Lira'nın üstündeki araçlar için kredi verilmeyecek.
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)