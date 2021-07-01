Türkiye'de güncel sıfır otomobil fiyatları! 2021 Temmuz ayı uygun fiyatlı sıfır araç listesi

Kredi tutarı da değişiyor: BDDK kararıyla, bankaların taşıt alımları için vereceği kredinin tutarı da yeniden belirlendi. Değeri 120 bin lira ile 300 bin lira arasındaki taşıtların bedelinin en fazla yarısı kadar kredi kullanılabilecek. 300 bin Lira ile 750 bin lira arasındaki taşıtların kredi tutarı, bedelinin yüzde 30'unu aşamayacak. 750 bin lira ile bir buçuk milyon lira arasındaki araçlar için ise en fazla yüzde 20'si kadar kredi verilecek. Değeri 1 buçuk milyon Lira'nın üstündeki araçlar için kredi verilmeyecek.