Türkiye'de gözden düşen Cristiano Ronaldo harekete geçti! Depremden 28 gün sonra yardım gönderdi...
Futbol dünyasından çok sayıda isim Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremler sonrası yardım için harekete geçti. Hatta dünyaca ünlü futbolculardan bazıları formasını satıp gelirini depremzedeler için bağışladı... Cristiano Ronaldo ise 'deprem' nedeniyle bir paylaşım bile yapmayınca Türkiye'de futbolseverlerin gözünden düştü... Gelen son habere göre Ronaldo, depremzedeler için harekete geçti... İşte haberin ayrıntıları...
Türkiye'deki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası tüm dünya harekete geçerek bölgedeki yaraları sarılıyor. Spor dünyası da tek yürek halinde yardımlara devam ediyor.
Avrupa kulüpleri de dahil olmak üzere tüm spor kulüpleri ve birçok yıldız futbolcu Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirerek bağış kampanyası düzenledi.
Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a rekor bedelle imza atan Ronaldo, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlere sessiz kalmasıyla eleştirilere maruz kaldı.
Türkiye'de çok sayıda futbolseverin yanı sıra eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin de Ronaldo'ya tepki göstermişti.