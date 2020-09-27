Türkiye'de eşi benzeri yok 90 yıldır çalışıyor! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı
ELAZIĞ’da bir vatandaş, çalışır vaziyette olan kurma ile çalışan 90 yıllık tıraş makinesini dudak uçuklatan fiyata satışa çıkardı.
Elazığ’da yaşayan Recai Güçlü (60), 45 yıl önce kendisine hediye edilen tıraş makinesini bugüne kadar sakladı. 90 yıllık Almanya üretimi olan makine, pil ve elektriğe ihtiyaç duymadan kurmalı zembereği ile çalışıyor. Halen tıraş edebilen makine, şekli ve çalışması ile dikkat çekiyor.
Yıllardır makinesine bakım yaparak bugüne getiren Güçlü, makineyi satışa çıkardı. Araştırmaları sonucu Türkiye’de aynı makineden olmadığını iddia eden Güçlü, eşini ve benzerini getirene makinesini dörtte bir fiyatına vereceğini söyledi.
Ağabeyim hediye etmişti: Makinenin 45 yıldır kendisinde olduğunu belirten Recai Güçlü, “Bana bir ağabeyim hediye etmişti. Onun hatırasına saygı gösterdiğimden satmamıştım. Bu zamanlarda biraz ekonomik sıkıntılardan dolayı satışa çıkarmak durumunda kaldım." dedi.
150 bin TL’ye satmak istiyorum: Eşi benzeri olmadığını belirten Güçlü "Alman malı, yaklaşık 90 senelik bir tıraş makinesidir. Türkiye’de araştırdım herhangi bir eşi benzeri yok. Çok araştırma yaptım. Bunu 150 bin TL’ye satmak istiyorum. İddia ediyorum bunun eşini benzerini getirene dörtte bir fiyatına veririm. O şekilde iddialıyım” dedi." diye konuştu.