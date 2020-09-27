Türkiye'de eşi benzeri yok 90 yıldır çalışıyor! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı

150 bin TL’ye satmak istiyorum: Eşi benzeri olmadığını belirten Güçlü "Alman malı, yaklaşık 90 senelik bir tıraş makinesidir. Türkiye’de araştırdım herhangi bir eşi benzeri yok. Çok araştırma yaptım. Bunu 150 bin TL’ye satmak istiyorum. İddia ediyorum bunun eşini benzerini getirene dörtte bir fiyatına veririm. O şekilde iddialıyım” dedi." diye konuştu.