Türkiye'de en fazla pestisit bulunan 10 gıda! Resmen zehir tüketiyoruz

HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ‘korku pompalanarak işin ticari tarafı oluşturuluyor’ diyerek ‘benden başka herkesin ürünü pestisit içerikli’ diyen satıcıların niyetini ortaya koydu:

Tarlada, paketleme tesisinde ve hallerde iç piyasa için denetim yapılıyor. Kalıntı tespit edilenler ise imha edilmekte. İhracatta ise geri dönen ürün oranı binde 1 civarında, bunun yarısı da pestisit nedeniyle değil. Bunları yurt içine pazara sokmadan imha ediyoruz.