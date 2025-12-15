Türkiye'de en çok tercih edilen markaydı! Volkswagen 88 yıllık fabrikasını kapatıyor...

NAKİT AKIŞI YAKINDAN İZLENİYOR

Volkswagen’in mali durumu da yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Finans Direktörü Arno Antlitz, ekim ayında yaptığı açıklamada, 2025 yılı için daha önce sıfıra yakın öngörülen net nakit akışının sınırlı da olsa pozitife dönebileceğini ifade etti. Ancak piyasa analistleri, bu toparlanmanın kalıcı olduğuna dair net bir tablo bulunmadığını belirtti.

Bernstein analisti Stephen Reitman, şirketin harcamaları azaltmaya ve operasyonel kârlılığı artırmaya odaklandığını dile getirdi. Union Investment portföy yöneticisi Moritz Kronenberger ise mevcut yatırım hedeflerine ulaşılabilmesi için bazı projelerin ertelenmesinin kaçınılmaz olabileceği görüşünü paylaştı.

SEMBOLİK ANLAMI OLAN BİR KAPANIŞ

2002 yılında üretime başlayan Dresden fabrikasında bugüne kadar 200 binin altında araç üretildiği belirtildi. Bu rakamın, Volkswagen’in Wolfsburg’daki ana tesisinin yıllık üretiminin yarısına dahi ulaşmadığı aktarıldı. Buna rağmen Dresden’de üretimin sona ermesi, Almanya’daki üretim kapasitesini küçültmeye yönelik daha geniş kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin önemli bir adımı olarak yorumlandı.

Sendikalarla yapılan anlaşma kapsamında, Volkswagen markası bünyesinde Almanya genelinde 35 bin kişilik istihdam azaltımının da planlandığı bildirildi. Bu nedenle kararın yalnızca bir fabrika kapanışıyla sınırlı olmadığı vurgulandı.