Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu! Listede neler var bakın
Türkiye'de yapılan bir araştırmada, 2019 yılının ilk 8 aylık sürecinde en çok satılan araba marka ve modelleri açıklandı. En çok satanlarda il sırayı FİAT alırken ikinci sırayı RENAULT kaptırmadı.
Üçüncü sırada Renault Megane ve dördüncü sırada ise Toyota Corolla bulundu.
Fiat Egea, Satılan Adet: 27.130
110
Renault Clio, Satılan Adet: 16.043
210
Renault Megane, Satılan Adet : 13.570
310
Toyota Corolla, Satılan Adet: 11.056
410