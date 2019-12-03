Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu! Listede neler var bakın

Türkiye'de yapılan bir araştırmada, 2019 yılının ilk 8 aylık sürecinde en çok satılan araba marka ve modelleri açıklandı. En çok satanlarda il sırayı FİAT alırken ikinci sırayı RENAULT kaptırmadı.

Üçüncü sırada Renault Megane ve dördüncü sırada ise Toyota Corolla bulundu.

Fiat Egea, Satılan Adet: 27.130

110

Renault Clio, Satılan Adet: 16.043

210

Renault Megane, Satılan Adet : 13.570

310

Toyota Corolla, Satılan Adet: 11.056

410