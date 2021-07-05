Türkiye'de en çok satan 10 otomobil! 2021 satış rakamları açıklandı o model zirvede
Yılın ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil modelleri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin güncel verilerine göre, 29 bin 515 satış rakamıyla zirveye o marka oturdu. İşte en çok satan otomobiller...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 büyüyerek 394 bin 701 adet olarak gerçekleşti.
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Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.
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2021 Ocak-Haziran döneminde 29 bin 515 adet satışla Egea liderliği sürdürdü. Geriye kalan sıralamada bakın hangi marka ve modeller yer aldı.
İŞTE EN ÇOK SATAN 10 MODEL...
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Egea: 29 bin 515
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