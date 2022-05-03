Türkiye'de ekim oranı 9 kat arttı! Ayçiçek yağına rakip olacak
Ekonomik getirisi ve yüksek yağ kapasitesiyle ithalatı azaltabilecek alternatif bir ürün olarak son dönemlerde ön plana çıkan kanolanın Edirne'de ekimi 11 bin dekardan 90 bin dekara yükseldi.
TÜRKİYE'nin ayçiçeği ve buğday ihtiyacını önemli ölçüde karşılan Edirne'de çiftçinin daha karlı olarak nitelendirdiği kanolaya ilgi her geçen yıl daha da artıyor.
Kanolanın kış ayında ekilip erken hasat edilmesini fırsata çeviren bölge çiftçisi ekim nöbetinde ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü kanolanın ekim alanını artırdı.
Ayçiçek yağına en güçlü alternatif olarak ön plana çıkan ve yüzde 50'si yağ olan kanolaya ilginin arttığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yansıdı.
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre Edirne'de 2017 yılında 11 bin dekar kanola ekilirken bu rakam 2021 yılında 70 bin dekara ulaştı.