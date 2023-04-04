Türkiye'de deprem riski olmayan iller hangileri? AFAD Türkiye deprem haritası: En güvenli iller belli oldu!
KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat günü 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğmuştu. 11 kenti vuran depremlerde çok sayıda bina yerle bir olurken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Asrın telaketi olarak adlandırılan depremler sonrası "Türkiye'de deprem riski olmayan iller hangileri?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. AFAD tarafından yayınlanan Türkiye deprem haritasında en güvenli iller belli oldu. İşte detaylar…
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 kentte ağır yıkımlara neden olurken binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremler sonrası afet bölgesindeki fay hatlarındaki hareketlilik artçı depremlerle devam ederken Türkiye'nin çeşitli kentlerinde meydana gelen depremler korkutmaya devam ediyor.
Son olarak bugün Burdur'da saat 11.54'te meydana gelen 4.3 büyüklüğünde deprem Antalya'da da hissedilmişti. Gelen deprem haberleri sonrası internette "Türkiye'de deprem riski olmayan iller hangileri?" sorusunun cevapları araştırılmaya devam ediliyor.
Türkiye'nin deprem risk haritası son olarak AFAD tarafından yayınlanmıştı. AFAD'ın yayınladığı Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre, deprem riski olmayan, en güvenli iller belli oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) hazırladığı deprem bölgesi haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.