Türkiye'de Denizli'de ortaya çıktı! İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

İlk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer (1771-1852) tarafından Thomisus Onustus adıyla tanımlan halk arasında da “İnsan yüzlü örümcek” olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde pazarlama işinde çalışan Burak Deniz Tutkun tarafından hayvanları beslerken bulundu.