Türkiye'de de görülen Mu varyantının semptomları! En sık rastlanan 3 belirti var
Uzmanlar, koronavirüsün Türkiye'de de görülen Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini açıkladı.
200 milyondan fazla insana bulaşan, 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan koronavirüs yeni mutasyonlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Varyantlardan en sonuncusu da Mu varyantı... Türkiye'de de görülen Mu varyantında en sık rastlanan 3 semptom açıklandı.
Dünya bir süredir Delta varyantını konuşuyor. Zira dünya genelindeki baskın tür olan Delta, pek çok ülkede vaka sayılarının ciddi oranda artmasına neden oldu.
Aşı iddiası
Delta'dan sonra ortaya çıkan Mu varyantı ise dünyanın yeni gündemi. Zira hızla yayılan Mu'nun aşılara karşı dirençli olabileceği iddia ediliyor.
Bu 3 semptoma dikkat
Türkiye'de de görülen Mu varyantı için merakla beklenen açıklama geldi. İngiliz bilim insanları Mu'nun en yaygın 3 semptomunu açıkladı.