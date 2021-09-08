Türkiye'de de görülen Mu varyantının semptomları! En sık rastlanan 3 belirti var

200 milyondan fazla insana bulaşan, 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan koronavirüs yeni mutasyonlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Varyantlardan en sonuncusu da Mu varyantı... Türkiye'de de görülen Mu varyantında en sık rastlanan 3 semptom açıklandı.