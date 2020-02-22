Türkiye'de corono virüs var mı? 8 şehirde covid 19 alarmı verildi
ZONGULDAK, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Uşak ve Manisa'da koronavirüs alarmı verildi. Şu ana kadar 2 bin 762 kişinin hayatına mal olan 12 Aralık tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya korku salmaya devam ediyor. Türkiye de her gün önlemlerini artırırken 8 ilde çok sayıda kişi gözlem altına alındı. Şimdiye kadar İran'dan geldikleri belirlenen 19 kişi gözlem altına alındı.
ZONGULDAK'ta 13 İranlı şoför, Kütahya'da Tayland'dan tatilden dönen bir kişi, Hatay'da da Bangladeş uyruklu bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Kastamonu'da ise otobüs ile Van'dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşı, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine koronavirüs şüphesiyle izolasyon alanına alındı. Öte yandan Japonya'dan Ordu'ya gelen bir kişi yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvururken Eskişehir'de bir sağlık ocağına gelen ve koronavirüsten şüphelenilen İran uyruklu şahısta ise virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.
Zonguldak
Zonguldak'ta 13 İranlı TIR sürücüsü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. 13 İranlı TIR sürücüsünün Atatürk Devlet Hastanesi ek binasına gönderilerek gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Hastanede gözlem altına alınan İran vatandaşlarından birinde yüksek ateş ve öksürük şikayeti olduğu öğrenildi. İranlılardan kan ve idrar örnekleri alınarak Ankara'ya gönderildi.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına (ERDEMİR) İran'dan malzeme getirdiği öğrenilen 13 İranlı 112 ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "Yüksek ateş şüphesiyle İran'dan malzeme getiren 5 kişi tedbir amaçlı gözetim altına alındı. Şu anda 'virüs var' diyemeyiz. Her ateşi olanda da koronavirüs olacak diye bir kaide yok" dedi.
Kastamonu
Kastamonu Valiliği, otobüs ile Van'dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşının yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alındığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada; 21 Şubat 2020 tarihinde Van-İstanbul seferini yapan otobüsten Tosya ilçesinde inerek, Kastamonu'ya gelen vatandaşın, bugün Kastamonu Devlet Hastanesi acil servisine yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayeti ile başvurduğu belirtilerek şöyle denildi:
"Vatandaşımız, seyahat esnasında otobüste İranlı vatandaşların da olduğunu beyan etmesi nedeni ile tedbiren koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere, daha önceden hazırlanmış olan izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Yine aynı evde yaşayan diğer bir vatandaşımız da gribal enfeksiyon benzeri bulgular olması nedeni ile tedbir amaçlı koronavirüs yönünden değerlendirilmek üzere izolasyon alanına alınarak takibe başlanmıştır. Aynı evde yaşayan diğer bireyler de İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip altına alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda hastalardan örnekler alınarak, Ankara'da bulunan Ulusal Viroloji Laboratuvarına ivedilikle gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Vatandaşlarımızın bu süre içerisinde kesinlikle paniğe kapılmamaları ve koruyucu önlem olarak kişisel hijyene dikkat etmeleri uygun olacaktır."
Ordu
Gittiği Japonya'dan geçen hafta Ordu'ya dönen E.K., yüksek ateş şikayetiyle Ordu Devlet Hastanesine başvurdu. E.K., koronavirüs şüphesiyle Palyatif Bakım Servisinde gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri ise Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarına gönderildi.