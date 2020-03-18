Türkiye'de coronavirüs sayısı kaç oldu? Kahvehaneden hastaneye gitti virüs çıktı

TÜRKİYE'de koronavirüs sebebiyle 1 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı katlanarak arttı ve 98'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşamını yitiren kişinin 89 yaşında olduğunu açıkladı. Bu kişinin eczacı olduğu söyleniyor. Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ise bugün canlı yayında ilginç bir vakayı aktardı. Bir kişinin kahvehanede otururken öksürük şikayetiyle rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığını anlatan Sarıkaya, bu kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hastane personelinin ilk etapta bu kişiyi KOAH hastası sandığını belirten Muharrem Sarıkaya, söz konusu kişinin doktor ve hemşireleri virüs tehlikesine attığını anlattı.

Türkiye genelinde ise koronavirüs karantina vakaları artmaya başladı. İşte koronavirüsle ilgili son haberler: