Türkiye'de coronavirüs sayısı kaç oldu? Kahvehaneden hastaneye gitti virüs çıktı
TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının sayısı 7. günde 98'e yükseldi. 89 yaşındaki bir kişinin öldüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasıyla duyurmuştu. Şüpheli vakalar artıyor. Bugün canlı yayında Muharrem Sarıkaya ilginç bir vakayı anlattı.
TÜRKİYE'de koronavirüs sebebiyle 1 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı katlanarak arttı ve 98'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşamını yitiren kişinin 89 yaşında olduğunu açıkladı. Bu kişinin eczacı olduğu söyleniyor. Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ise bugün canlı yayında ilginç bir vakayı aktardı. Bir kişinin kahvehanede otururken öksürük şikayetiyle rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığını anlatan Sarıkaya, bu kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Hastane personelinin ilk etapta bu kişiyi KOAH hastası sandığını belirten Muharrem Sarıkaya, söz konusu kişinin doktor ve hemşireleri virüs tehlikesine attığını anlattı.
Türkiye genelinde ise koronavirüs karantina vakaları artmaya başladı. İşte koronavirüsle ilgili son haberler:
Beyoğlu’nda dört kişilik bir aile Corona Virüsü şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Özel kıyafetleri sağlık ekipleri tarafından gece saatlerinde hastaneye kaldırılan 4 kişilik ailenin durumu yapılacak olan testlerin ardından belli olacak. Ambulans ile sokağa gelen ekipler, aile üyelerini virüs testinden geçirmek için ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse dair bir haber de Kastamonu'dan geldi. Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü A.Y. (40) rahatsızlanması üzerine koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü A.Y., gece 01.00 sıralarında seyir halindeyken rahatsızlandı. A.Y, Tosya yakınlarında otobüsü yol kenarında durdurarak, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri nedeniyle A.Y.'yi koronavirüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından A.Y., Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, gözlem altına alındı. A.Y.'den kan örneği alınarak, Ankara'ya gönderildiği belirtildi.
Adana'da 3 kişi karantinada
Cizre’den Adana’ya gelen yolcu otobüsü içerisinde Irakta çalışan 3 kişinin ihbarını alması üzerine, Bahçeşehir Mahallesi Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü önünde otobüsü durdurdu. Polis otobüsü durduktan sonra Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına kadar kendilerine eşlik edeceğini bildirdi. Otogara sağlık ekipleri yönlendirildi. Otobüste bulunan 3 kişi ‘Korona virüs’ şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.