Türkiye'de çok nadir rastlanıyor Aydın'da ortaya çıktı güzelliğiyle görenleri büyüledi
Türkiye'de nadir görülen zebra kırlangıç kuyruklu kelebek, Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yaylada ortaya çıktı.
Dünyanın en güzel kelebekleri arasında gösterilen ve Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarında görülen zebra kırlangıç kuyruklu kelebek, Aydın’da ortaya çıktı.
Renkli kanatları ve çatal kuyruğu ile dikkat çeken kelebek, doğaseverlerin dikkatini çekerken, Türkiye’de de nadir görülen kelebek türü fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül tarafından Sultanhisar ilçesi Ovacık Yaylası’nda görüntülendi.
Kelebeği fark edip fotoğrafladıktan sonra nadir bir tür olabileceğini ve araştırdığını belirten Sevingül şöyle dedi: “Sadece Amerika’da görüldüğü bilinen bir kelebek türü. Türkiye’de de çok az rastlanan bu zebra çatal kuyruklu kelebeği, Sultanhisar Ovacık Yaylası’nda fotoğrafladım.
"Uzun süre peşinden koştum"
-Kelebeğin görüntüsünü çekebilmek için uzun süre peşinden koştum. Aydın, gerçekten doğal güzellikleriyle birçok yaban hayatına kucak açıyor” dedi.