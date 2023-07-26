Türkiye'de çok nadir rastlanıyor Aydın'da ortaya çıktı güzelliğiyle görenleri büyüledi

Kelebeği fark edip fotoğrafladıktan sonra nadir bir tür olabileceğini ve araştırdığını belirten Sevingül şöyle dedi: “Sadece Amerika’da görüldüğü bilinen bir kelebek türü. Türkiye’de de çok az rastlanan bu zebra çatal kuyruklu kelebeği, Sultanhisar Ovacık Yaylası’nda fotoğrafladım.