Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi duyan şaşkına dönüyor

Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi duyan şaşkına dönüyor

KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde yaşayan Kaşmen Akpınar, Türkiye’de bu ismin taşıyan tek kişi olduğunu söyledi.

Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi duyan şaşkına dönüyor - Sayfa 1

Dünya Nüfus Günü olarak kutlanan bugün de Kaşmen Akpınar, sosyal medya başta olmak üzere her yerde araştırdığını ve hiçbir şekilde bu isme kendisi dışında rastlanmadığını belirtti.

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Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi duyan şaşkına dönüyor - Sayfa 2

Babası neden böyle bir isim koyduğunu söylememiş: Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan ve 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olan 21 yaşındaki Kaşmen Akpınar, babasına ölmeden önce böyle bir ismi niçin koyduğunu sorduğunu fakat babasının neden böyle bir isim verdiğini kendisine söylemediğini söyledi. 

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Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi duyan şaşkına dönüyor - Sayfa 3
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Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi duyan şaşkına dönüyor - Sayfa 4
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