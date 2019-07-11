Türkiye'de bu ismi taşıyan tek kişi duyan şaşkına dönüyor

Babası neden böyle bir isim koyduğunu söylememiş: Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan ve 7 çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olan 21 yaşındaki Kaşmen Akpınar, babasına ölmeden önce böyle bir ismi niçin koyduğunu sorduğunu fakat babasının neden böyle bir isim verdiğini kendisine söylemediğini söyledi.