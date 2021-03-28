Türkiye'de bir mağaradan toplanıyor! Kilosu 96 bin lira Kantaron balı Guinnes'e girdi

Kilosu tam 96 bin lira

Balın, herhangi bir insan yerleşiminden ve diğer arı kolonilerinden uzakta, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bir mağaradan çıkarıldığı belirtildi. Balın, kilosunun 10 bin euro (96 bin TL) olduğu ifade edildi.