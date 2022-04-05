Türkiye'de bir ilki yaptı! Hamileliğini fırsata çevirdi: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer harekete geçti
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, oğlu Kurt Efe’nin doğumunu beklerken boş durmadı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini perçinlemek için artık gün sayıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Başak Dizer’i kaleme aldı.
İşte o yazı…
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Oğulları Kurt Efe'yi dünyaya getirmek için gün sayan Başak Hanım, bu arada boş durmuyormuş.
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İşine devam etmekle kalmayan Başak Hanım, bir de yeni bir işe girişmiş.
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Ortağı Deniz Marşan ile birlikte, kendileri gibi stil danışmanı olan Layza Akdilek'i de aralarına alıp yeni bir iş kurmuşlar.
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