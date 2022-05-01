Türkiye'de bir ilk: Sinemada Metaverse

“İlk kurum olacağız”

Eğitim öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir aydır devam eden sinema televizyon akademisine 'geleceğin interneti' ya da 'internetin yeni versiyonu' olarak tanımlanan metaverse eğitimini de ilave ettiklerini hatırlattı. Sinemanın geleceğini değerlendirerek, bu sektördeki gelişmeleri öngörmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bursalı gençleri geleceğe hazırlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Birol Bey 'Metaverse Nedir, Ne değildir” konusunda bir atölye çalışması yaptı. Bugün o atölyenin devamı niteliğinde bir atölyemiz daha var. Yapay Zeka Uzmanı Doç.Dr.Şebnem Özdemir sinemada Metaverse kavramını anlatacak. Önümüzdeki haftalarda metaverse atölyelerine devam edeceğiz ve temel eğitimimizin yanında katılımcı arkadaşlarımıza Sinema ve Metaverse katılım belgesi de vereceğiz. Bu belgeyi de NFT olarak vereceğiz. Türkiye'de katılım belgesini NFT olarak veren ilk kurum biz olacağız. Bu tarz bir eğitim Türkiye’de başka hiçbir yerde yok. Bir ilki gerçekleştirdiğimizin altını çizmek isterim. Sinema eğitimi tabi her yerde var ama Metaverse ve Sinema eğitimi, motion capture oyunculuğu eğitimi gibi yeni nesil eğitimler sadece bizde var. Bugün ayrıca burada bir VR gözlük deneyimi de yaşadık. Gözlüğümüzü takıp Paris’teki ünlü Louvre müzesini ziyaret ettik. Özellikle Leonardo Davinci’nin Monalisa tablosunu inceledik. Gerçekten çok etkileyiciydi. İnşallah çok yakın bir gelecekte bu teknolojileri Bursa'mıza da getireceğiz. Mesela Hacivat Karagöz müzemizin dijital ikizinin yapılması, sonra böyle gözlüklerle dünyanın her yerinden milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmesi çok güzel olmaz mı? İnşallah şehrimizin kadim kültürünü bu teknolojik gelişmelerden faydalanarak tüm dünyaya tanıtacağız" diye konuştu.