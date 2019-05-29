Türkiye'de bir ilk olacak! Elektriği güneşten alan ilk arıtma tesisi
YALOVA'da yüzde 90'ı tamamlanan güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek ilk arıtma tesisi projesi heyecanla bekleniyor.
Türkiye’nin, güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek ilk arıtma tesisi projesinde sona gelindi. 3 bin 360 güneş panelinin kullanıldığı tesiste çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı. Bu proje, bütün mesken atıklarının arıtmasını yapacak.
16
Projede planlanan arıtmada temizlenen su, derin deşarj sistemi ile denize verilecek. Türkiye'de bir ilk olacak olan bu sistemi, Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ) geliştirdi.
26
YASKİ Birlik Başkanı Adnan Kırtay, 2017 yılında kurumu tarafından geliştirilen TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanan projeyle ilgili bilgi verdi.
36
Tesisin, her bir panelinin 285 vat, toplamda ise 1 megavat kurulu gücünde olacağını söyleyen Kırtay, şu açıklamalarda bulundu:
46