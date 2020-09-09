Türkiye'de bir ilk olacak ATV'nin Akıncı dizisinin kadrosu açıklandı! Bakın kimler var
Yeni sezonun merakla beklenen dizileri arasında yer alan 'Akıncı' dizisinin kadrosu belli oldu.
ATV ekranlarında yayınlanacak olan, Türk dizi sektöründe Türkiye’nin ilk kahraman markası olma hedefiyle yola çıkan Akıncı dizisinin çekimleri başladı. Kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul’u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizi, yayına hazırlanıyor.
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Modern bir halk kahramanı uyarlaması olan Akıncı’nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in, yönetmenliğini ise Veli Çelik üstleniyor.
İşte Akıncı dizisinin kadrosu
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Şükrü Özyıldız
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Büşra Develi
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