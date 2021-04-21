Kastamonu Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, proje ile vakaların daha fazla görüldüğü yerlere giderek mobil aracı kullandıklarını söyledi. Güneş, "Hastaneye gidip test verme süreçlerini kafasında büyüten, hastaneye gitmekte zorlanan, aracı olmayan ya da hastane işlerini pek sevmeyen vatandaşlarımız gelip burada testi veriyor. Erken dönemde teşhis alıp, erken dönemde tedaviye başlayıp, erken dönemde izole olmuş oluyorlar. Böylelikle hastalığın yayılmasının da önüne geçilmiş oluyor. Ayrıca erken tedaviye başlayan vatandaşlarımızın hayatta kalım oranlarının daha iyi olduğunu biliyoruz.