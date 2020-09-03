Türkiye'de bir ilk! Konya'da hizmete girdi
Konya’da Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk olacak bir uygulamayı daha hayata geçirdi.
Konya’da bisiklet kullanıcıları özellikle uzun mesafelere gitmek veya soğuk havalarda uzun süre bisikleti ile bir noktadan diğer bir noktaya ulaşmak için artık bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüsleri tercih edecek. Türkiye’de ilk olan bisiklet tramvayı, dünyada da sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulması açısından dikkat çekiyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamayı daha hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Pandemi döneminde bisiklet kullanımını artırmak, bisikleti her yaş grubuna sevdirmek için farklı projeler hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi’nde bisiklet park yerlerinin sayılarını artırmak için de kollar sıvandı.
"Konya’yı diğerlerinden farklı kılıyor"
Konya Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda 1992’den 2015 yılına kadar Konyalı vatandaşlara hizmet veren emektar tramvaylardan birini bisiklet tramvayına dönüştürdü. Türkiye’de ilk ve tek olan bisiklet tramvayının dünyada bu şekilde örneği yok. Bazı ülkelerde yolcuların seyahat ettiği tramvaylara bisiklet ile binilebiliyorken, sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulan bisiklet tramvayı ise bu yönüyle Konya’yı diğerlerinden farklı kılıyor.