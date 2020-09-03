Türkiye'de bir ilk! Konya'da hizmete girdi

Konya’da bisiklet kullanıcıları özellikle uzun mesafelere gitmek veya soğuk havalarda uzun süre bisikleti ile bir noktadan diğer bir noktaya ulaşmak için artık bisiklet tramvayı ve bisiklet aparatlı otobüsleri tercih edecek. Türkiye’de ilk olan bisiklet tramvayı, dünyada da sadece bisiklet kullanıcılarına özel olarak hizmete sunulması açısından dikkat çekiyor.