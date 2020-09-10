Türkiye'de bir ilk! İzmir'de Bayrak Müzesi açıldı

Değerlerin bir özetidir: Şentop “Bayrağı Türk tarihinde ayrıcalıklı bir yeri var. Hem yakın tarihimizde çok önemli tanımlamalar mevcut. Bayrak; milletimizin üretmiş olduğu değerlerin bir özetidir. Bu müzenin bizim tarihimizi yaşatacak bir imkan sunacağını ve önemli bir mekan olacağını düşünüyorum. Bayrak sadece bizim için değil tüm milletler için önemlidir. Fakat bizim bayrağımıza atfettiğimiz kıymet, tüm milletlerin atfettiği değerlerden daha üstün. Bizim için bayrak tüm milletlerin bayraklarına vermiş olduğu değerden çok daha fazladır. Bu müze bizim için özel bir yer tutuyor. Müze, tarihimizin gençlere aktarılması konusunda önemli bir fonksiyon olacaktır” dedi.