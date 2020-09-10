Türkiye'de bir ilk! İzmir'de Bayrak Müzesi açıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir’de Türkiye’nin ilk Bayrak Müzesi açılışına katıldı.
Türkiye’nin ilk bayrak müzesi olan “Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından açıldı. Müzenin açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, AK Parti İzmir Milletvekilleri katıldı. Müzede 2 bin yıllık Türk devletlerinin bayrakları ve hikayeleri yer alıyor.
Müze hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinin Türkiye’de ilk defa bayrakla ilgili düşünülmüş bir faaliyet olduğunu söyledi.
Değerlerin bir özetidir: Şentop “Bayrağı Türk tarihinde ayrıcalıklı bir yeri var. Hem yakın tarihimizde çok önemli tanımlamalar mevcut. Bayrak; milletimizin üretmiş olduğu değerlerin bir özetidir. Bu müzenin bizim tarihimizi yaşatacak bir imkan sunacağını ve önemli bir mekan olacağını düşünüyorum. Bayrak sadece bizim için değil tüm milletler için önemlidir. Fakat bizim bayrağımıza atfettiğimiz kıymet, tüm milletlerin atfettiği değerlerden daha üstün. Bizim için bayrak tüm milletlerin bayraklarına vermiş olduğu değerden çok daha fazladır. Bu müze bizim için özel bir yer tutuyor. Müze, tarihimizin gençlere aktarılması konusunda önemli bir fonksiyon olacaktır” dedi.
Bir güç gösterisi yapabileceğini zannediyor: Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili de konuşan Şentop, “Doğu Akdeniz’de başta Yunanistan olmak üzere oralarda dolaşan Fransa gibi ülkeler var. Fransa’nın Yunanistan’a destek olmak ve onlara sahip çıkmak gibi bir niyeti olduğunu düşünmek saflık olur. Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın iddialarıyla ilgili Fransa’nın tezleri desteklediğini düşündüğümüzde çok apaçık bir çelişki ile karşı karşıya kalıyoruz. Zira Fransa, 1978 yılında Manş Denizi ile ilgili İngiltere ile yaptığı anlaşmada aslında bugün bizim savunduğumuz tezi savunmuş ve kabul etmiştir. Ana karanın yetki alanlarıyla, adanın yetki alanı konusundaki tezi 1978 yılında savunmuşlar, dolayısıyla Türkiye’nin yanında yer alması gerekirken durum böyle değil. Fransa’nın Doğu Akdeniz’de başka şeyler olduğu görülüyor. Fransa bölgeye uçak gemisi göndererek bir güç gösterisi yapabileceğini zannediyor” ifadelerini kullandı.