Türkiye'de bir ilk! İspanya’dan sonra Bursa’da yetiştiriliyor
İspanya başta olmak üzere Akdeniz’e komşu ülkelerde yetiştirilen "yassı şeftali" için araştırmalar devam ediyor.
2015 yılında 100 dekarlık alana kurulu olan ve bünyesinde 130 çeşit şeftali bulunan arazide, başta İspanya olmak üzere Akdeniz’e komşu ülkelerde yetiştirilen yassı şeftalinin de araştırmaları devam ediyor. Yassı şeftalinin Bursa’da da yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü doktora öğrencisi Dilan Ahı Koşar tesisin 2015 yılında 100 dekarlık alana kurulduğunu belirtti.
"İlklere imza atacak"
Koşar "130 çeşidin içerisinde sofralık, nektarin, basık ve sanayilik şeftali çeşitleri bulunmakta. Bu çeşitler henüz Türkiye’de denenmediği için bu bahçe ilklere imza atacak. Çünkü basık sanayi nektarin çeşitleri özellikle İspanya’da ve Akdeniz’e komşu ülkelerde fazlasıyla yetiştiriliyor. İhracatın büyük oranını bu çeşitler teşkil ediyor. Sanayilik çeşitlerde de aynı şey söz konusu." dedi.
"Üretimi arttırmak istiyoruz"
Uygun alanların seçildiğini belirten Koşar, "Bizim gayemiz, Bursa’da uygun alanları seçip, Bursa üreticisine ürünleri tanıtmak. Artık bahçelerin bu yeni çeşitlerden kurulmasını sağlayıp üretimi arttırmak istiyoruz" diye konuştu.