Türkiye'de bir ilk! İspanya’dan sonra Bursa’da yetiştiriliyor

"İlklere imza atacak"

Koşar "130 çeşidin içerisinde sofralık, nektarin, basık ve sanayilik şeftali çeşitleri bulunmakta. Bu çeşitler henüz Türkiye’de denenmediği için bu bahçe ilklere imza atacak. Çünkü basık sanayi nektarin çeşitleri özellikle İspanya’da ve Akdeniz’e komşu ülkelerde fazlasıyla yetiştiriliyor. İhracatın büyük oranını bu çeşitler teşkil ediyor. Sanayilik çeşitlerde de aynı şey söz konusu." dedi.