Türkiye'de bir ilk Instagram 340 milyon takipçili resmi hesabından CZN Burak'a paylaştı

Sosyal medya platformu Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan CZN Burak, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiriyor. Evinde de yemek yaptığı yaptığı videoları paylaşan Burak Özdemir, Instagram’da da bir başarıya ulaştı. Evinin salonunda yemek yapan Özdemir, Instagram’ın 340 milyon takipçisinin olduğu resmi hesabından videosu paylaşılan ilk Türk oldu.