Türkiye'de bir ilk Instagram 340 milyon takipçili resmi hesabından CZN Burak'a paylaştı
Instagram, 340 milyon takipçisinin bulunduğu resmi hesabından çektiği yemek videolarıyla tanınan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir’in videosunu paylaştı. Böylece ilk kez bir Türk, Instagram tarafından paylaşılmış oldu.
Sosyal medya platformu Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan CZN Burak, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiriyor. Evinde de yemek yaptığı yaptığı videoları paylaşan Burak Özdemir, Instagram’da da bir başarıya ulaştı. Evinin salonunda yemek yapan Özdemir, Instagram’ın 340 milyon takipçisinin olduğu resmi hesabından videosu paylaşılan ilk Türk oldu.
İnstagram 340 milyon takipçiliği resmi hesabından CZN Burak'ın yemek videosunu paylaştı. Böylece CZN Burak, Instagram’ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu.
Instagram’da 15 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, Instagram’ın kendisini paylaştığı gönderi kendi sayfasında paylaşarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Türkiye’de Corona virüse karşı mücadele hızla devam ederken, alınan karar ile 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.