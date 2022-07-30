Türkiye'de bir ilk! Gülşen'in yeğeni şarkıcı Ezra'dan Metaverse'li klip
Şarkıcı Gülşen'in yeğeni Ezra Türkiye'de bir ilke imza attı! Gülşen'in kendisi gibi şarkıcı yeğeni Ezra yeni şarkısının klibinde Metaverse evrenini kullandı.
Gülşen'in kendisi gibi şarkıcı olan yeğeni Ezra, Gülşen'e olan benzerliğiye herkesi şaşırtmıştı. Teyzesinin izinden giden Ezra Türkiye'de müzik dünyasında bir ilke imza attı. Ünlü şarkıcı klibini Metaverse evreninde çekti.
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Ünlü şarkıcı Gülşen'in ablasının kızı Ezra, Teyzesinin yolundan giderek şarkıcılık yapmaya karar vermişti.
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Uzun bir süre Edis'in vokalistliğini yapan Ezra 2019 yılında kendi şarkısını çıkartmıştı.
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İlk şarkısı Avaz Avaz'ı müzik severlerin beğenisine sunan şarkıcı ikinci şarkısı Dayanamam'ı çıkarttı.
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