Türkiye'de bir ilk! Gülşen'in yeğeni şarkıcı Ezra'dan Metaverse'li klip

Gülşen'in kendisi gibi şarkıcı olan yeğeni Ezra, Gülşen'e olan benzerliğiye herkesi şaşırtmıştı. Teyzesinin izinden giden Ezra Türkiye'de müzik dünyasında bir ilke imza attı. Ünlü şarkıcı klibini Metaverse evreninde çekti.