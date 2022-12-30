Türkiye’de bir ilk! Binmek yürek ister: 600 metre yükseklikte 'uçurum salıncağı'

“Valla Kanyonu Kerte Seyir Terası’nda dev salıncak oluşturuyoruz”

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerimizde şehirlerin tanıtımı ve markalaşması üzerine faaliyetler yürütüyoruz. Ajans olarak 2022 yılında bölge turizmini geliştirmek üzere güdümlü proje desteklerimiz oldu. Bu projelerimizden de bir tanesi de Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Küre Dağları Milli Parkı’ndadır. Proje çerçevesinde Kerte Seyir Terası’nda bir dev salıncak, seyir terası ve basit çadırlı kamp alanı oluşturuyoruz” dedi.