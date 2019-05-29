Türkiye'de bir ilk! Belirli noktalara Yutucu Tespit CihazIı yerleştirildi

Daha sonra her iki cihaz da gümrük muhafaza ekiplerince denetim ve kontrollerde kullanılmaya başlandı. İnsan müdahalesini en aza indirecek olan yeni cihazların kullanımıyla birlikte, kaçakçılıkla mücadele daha etkin olacak. Dünyada sayılı havalimanında olan ve Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan CT Tomografik bagaj tarama cihazı, valizlerin tomografisini çekerek içindeki organik ve inorganik maddeleri görüntülemeyi sağlıyor. Valizlerin konumunu değiştirmeden 360 derece, her yönden ve üç boyutlu görüntüler alınmasına imkan veriyor. Bagaj tarama cihazı, aynı zamanda renk tanımlaması özelliğiyle de valizin içini çok net gösteriyor.