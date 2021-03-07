Türkiye'de bir ilk! Aksaray'da tam kapanma 7 gün sokağa çıkma yasağı geldi

Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor. Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Öte yandan Aksaray merkeze bağlı iki beldede birer haftalık karantina ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.