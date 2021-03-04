Türkiye'de bir ilk! 60-70 yaşındaki "emekliye ayrılmış" otobüsler ilk günkü haline geliyor

Türkiye'nin ulaşım klasiği eski otobüslere usta ellerden nostaljik dokunuş... Bursa'da bir firmanın, 60-70 yaşındaki "emekliye ayrılmış" otobüslerde o döneme ait koltuk, kapı, perde, pencerelerine kadar yapılan araştırmanın ardından gerçekleştirilen restorasyon görenleri şaşırtıyor. Karoser firması sahibi Ahmet Canbaz, "1960'lı yıllarda kullanılan bir sac vidası bile çok farklı. Bir cıvatanın cinsi bile çok önemli. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz" dedi.