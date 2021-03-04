Türkiye'de bir ilk! 60-70 yaşındaki "emekliye ayrılmış" otobüsler ilk günkü haline geliyor
BURSA'da bir karoser firması, geçmiş dönemin izlerini barındıran ve yıllarca yolcu taşıyan hurda halindeki klasik otobüsleri ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.
Türkiye'nin ulaşım klasiği eski otobüslere usta ellerden nostaljik dokunuş... Bursa'da bir firmanın, 60-70 yaşındaki "emekliye ayrılmış" otobüslerde o döneme ait koltuk, kapı, perde, pencerelerine kadar yapılan araştırmanın ardından gerçekleştirilen restorasyon görenleri şaşırtıyor. Karoser firması sahibi Ahmet Canbaz, "1960'lı yıllarda kullanılan bir sac vidası bile çok farklı. Bir cıvatanın cinsi bile çok önemli. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Çalışmalarımızı titizlikle yapıyoruz" dedi.
Bursa'da bir karoser firması, geçmiş dönemin izlerini barındıran ve yıllarca yolcu taşıyan hurda halindeki klasik otobüsleri ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.
Yolcu taşımacılığında hizmet verdikten sonra "emekliye ayrılan" ve zamanla hurdaya dönen klasik otobüslerin restorasyonuna, orijinaline sadık kalınması amacıyla yapılan araştırmanın ardından başlanıyor.
Koltukları, kapıları, perdeleri, pencerelerine kadar hangi malzemelerin kullanıldığı belirlenerek gerçekleştirilen işlemlerden sonra yaşanan nostaljik dönüşüm görenleri şaşırtıyor.