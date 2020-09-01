Türkiye'de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi eller bereketli dönüldü
TÜRKİYE'de su ürünleri av sezonu 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçılar av yasağının bitmesinin ardından gece yarısı ilk ağlarını denize bıraktı. Av sonrası kıyıya yanaşanlar kasalar dolusu balıklarla döndü.
2020-2021 su ürünleri av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece yarısı saatler 00.00 gösterdiğinde balıkçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı.
25 ton sardalya avı
ÇANAKKALE'de yeni av sezonunun ilk gecesi bereketli geçti. Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesiyle yoğun geçen gecede iki kez ağlar denize bırakıldı ve toplam 25 ton sardalya avlandı.
İSTANBUL Gürpınar Balık Hali'nde ise, yeni sezon hareketliliği yaşandı. İlerleyen saatlerde balıklar hale geldi. Balıkçılar ise bu sene palamuttan umutlu olduğunu belirtti.
İZMİR'de av yasağının bitmesinin ardından gece yarısı ilk ağlar denize bırakıldı, bayağı da rast geldi. Elleri bol dönen balıkçılar, halde hareketlilik yaşattı