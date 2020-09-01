Türkiye'de balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi eller bereketli dönüldü

2020-2021 su ürünleri av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece yarısı saatler 00.00 gösterdiğinde balıkçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı.