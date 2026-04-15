Türkiye'de artış zirvede! Kira artış oranı Avrupa'yı katladı...
Euronews’ün 2025 verilerine dayandırdığı habere göre, Türkiye’deki kira zamları diğer Avrupa ülkelerinden belirgin şekilde ayrışıyor.
Knight Frank Avrupa Konut Araştırmaları Başkanı Kate Everett-Allen, bu yüksek artışın büyük ölçüde enflasyondan kaynaklandığını belirtti.
EV SAHİBİ OLMAK ZORLAŞTI, KİRA TALEBİ PATLADI
Avrupa Birliği’nde konut harcamaları ortalama bir hanenin gelirinin yaklaşık beşte birini oluştururken, Türkiye’de durum daha da zorlayıcı. Yüksek konut fiyatları, rekor seviyelere çıkan kredi faizleri ve finansmana erişimdeki güçlükler nedeniyle ev almak neredeyse imkânsız hale geldi.
Bu durum, kiralık konut talebini ciddi oranda artırarak kira fiyatlarındaki yükselişi tetikledi.
Everett-Allen, “Mevcut koşullar kiralık piyasadaki baskıyı artırıyor ve ev sahibi olmak giderek daha erişilemez bir hale geliyor” değerlendirmesinde bulundu.