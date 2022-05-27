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Türkiye'de 272 Afgan daha yakalandı! İstanbul'dan kalkan uçaklarla gönderildiler

Türkiye'de 272 Afgan daha yakalandı! İstanbul'dan kalkan uçaklarla gönderildiler

KOCAELİ'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda yakalanan 272 Afgan uyruklu şahıs, İstanbul’dan kalkan uçaklarla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'de 272 Afgan daha yakalandı! İstanbul'dan kalkan uçaklarla gönderildiler

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan 400 düzensiz göçmenden 272'si, Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde valilik koordinesinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na getirildi.

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Türkiye'de 272 Afgan daha yakalandı! İstanbul'dan kalkan uçaklarla gönderildiler

Aralarında 22 Mayıs'ta kapalı kasa araçtan kaçarken görüntüleri sosyal medya ve basına yansıyan düzensiz göçmenlerin de bulunduğu kişiler 2 ayrı uçakla Afganistan’a gönderildi.

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Türkiye'de 272 Afgan daha yakalandı! İstanbul'dan kalkan uçaklarla gönderildiler

128 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a intikal ettirilecek.

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Türkiye'de 272 Afgan daha yakalandı! İstanbul'dan kalkan uçaklarla gönderildiler
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