Türkiye'de 22 milyon aşısız var! Prof. Dr. İsmail Balık'tan sürpriz öneri: Bedava olsun
TÜRKİYE'de 18 yaş üstü aşı olmayanların sayısı 22 milyondan fazla. Uzmanlar sıklıkla aşı çağrısı yaparken Prof. Dr. İsmail Balık'tan sürpriz bir öneri geldi.
Türkiye’nin nüfusu 2020 yılı verilerine göre 83 milyon 614 bin 362 kişi. 17 yaş altındaki nüfus 21 milyon 543 bin 940, 17 yaşındakiler ise 1 milyon 206 bin 717...
17 yaşındaki gençlerin 703 bininin yılın ilk 7 ayında 18 yaşına girdiği varsayımıyla, şu an itibariyle 18 yaş altı nüfus 22 milyon 247 bin 858 olarak hesaplanıyor.
Dün saat 20.00 itibarıyla ilk doz aşı olanların toplamının 39 milyon 384 bin 758 olduğu dikkate alınırsa, ortalama bir hesapla 18 yaş üstü 22 milyon 182 bin kişinin hiç aşı olmadığı ortaya çıkıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün yaptığı açıklamada, 18 yaş üstü nüfusta olup henüz hiç aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu söylemişti.