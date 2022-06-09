Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Haziran ayında fiyat listeleri güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri hangileri? Listede 600 bin TL'ye kadar olan modeller var. İşte marka marka güncel fiyatlar...
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 463.400 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 500.100 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 540,000 TL
147
VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Fiyatı: 546.000 TL
247
VOLKSWAGEN
Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı: 592,000 TL
347
VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -
Fiyat 592.600 TL
447