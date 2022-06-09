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Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Haziran ayında fiyat listeleri güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri hangileri? Listede 600 bin TL'ye kadar olan modeller var. İşte marka marka güncel fiyatlar...

Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN 


Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 463.400 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 500.100 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 540,000 TL 

147
Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN 


Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 546.000 TL

247
Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN


Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 592,000 TL

347
Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

VOLKSWAGEN


Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 

Fiyat 592.600 TL

447