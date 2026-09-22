Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu
Türkiye otomotiv pazarında son yıllarda giderek artan SUV talebi, tüketici tercihlerini şekillendirmeye devam ediyor. Pazardaki hareketlilik sürerken, fiyatı 2 milyon liranın altında kalan 15 SUV modeli belli oldu.
Türkiye pazarında güncel olarak 2 milyon liranın altında satış etiketine sahip 15 farklı SUV modeli, otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.
İşte 2 milyon TL'nin altına alınabilecek SUV modelleri...
15- Skoda Kamiq
Eylül 2026 fiyatı: 1.962.700 TL
14- Togg T10X
Eylül 2026 fiyatı: 1.909.048 TL
13- Nissan Juke
Eylül 2026 fiyatı: 1.899.000 TL
12- Opel Frontera Elektrik
Eylül 2026 fiyatı: 1.895.000 TL
11- KIA XCeed
Eylül 2026 fiyatı: 1.895.000 TL
10- FIAT Egea Cross
Eylül 2026 fiyatı: 1.890.900 TL
9- Renault Duster
Eylül 2026 fiyatı: 1.865.000 TL
8- Citroen e-C3 Aircross
Eylül 2026 fiyatı: 1.855.000 TL
7- Kia Stonic
Eylül 2026 fiyatı: 1.830.000 TL
6- Opel Mokka
Eylül 2026 fiyatı: 1.800.000 TL
5- Dacia Sandero Stepway
Eylül 2026 fiyatı: 1.786.000 TL
4- Dacia Jogger
Eylül 2026 fiyatı: 1.730.000 TL
3- Kia EV2
Eylül 2026 fiyatı: 1.649.000 TL
2- Hyundai Bayon
Eylül 2026 fiyatı: 1.625.000 TL
1- Hyundai INSTER
Eylül 2026 fiyatı: 1.490.000 TL