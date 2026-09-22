Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu

Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu

Türkiye otomotiv pazarında son yıllarda giderek artan SUV talebi, tüketici tercihlerini şekillendirmeye devam ediyor. Pazardaki hareketlilik sürerken, fiyatı 2 milyon liranın altında kalan 15 SUV modeli belli oldu.

Muhammet Çolak
Muhammet Çolak
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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 1

Türkiye pazarında güncel olarak 2 milyon liranın altında satış etiketine sahip 15 farklı SUV modeli, otomobil sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

İşte 2 milyon TL'nin altına alınabilecek SUV modelleri...

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 2

15- Skoda Kamiq

Eylül 2026 fiyatı: 1.962.700 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 3

14- Togg T10X

Eylül 2026 fiyatı: 1.909.048 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 4

13- Nissan Juke

Eylül 2026 fiyatı: 1.899.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 5

12- Opel Frontera Elektrik

Eylül 2026 fiyatı: 1.895.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 6

11- KIA XCeed

Eylül 2026 fiyatı: 1.895.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 7

10- FIAT Egea Cross

Eylül 2026 fiyatı: 1.890.900 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 8

9- Renault Duster

Eylül 2026 fiyatı: 1.865.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 9

8- Citroen e-C3 Aircross

Eylül 2026 fiyatı: 1.855.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 10

7- Kia Stonic

Eylül 2026 fiyatı: 1.830.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 11

6- Opel Mokka

Eylül 2026 fiyatı: 1.800.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 12

5- Dacia Sandero Stepway

Eylül 2026 fiyatı: 1.786.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 13

4- Dacia Jogger

Eylül 2026 fiyatı: 1.730.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 14

3- Kia EV2

Eylül 2026 fiyatı: 1.649.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 15

2- Hyundai Bayon

Eylül 2026 fiyatı: 1.625.000 TL

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Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu - Resim: 16

1- Hyundai INSTER

Eylül 2026 fiyatı: 1.490.000 TL

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