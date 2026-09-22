Türkiye'de 2 milyon lira altı fiyata satılan SUV modelleri belli oldu

Türkiye otomotiv pazarında son yıllarda giderek artan SUV talebi, tüketici tercihlerini şekillendirmeye devam ediyor. Pazardaki hareketlilik sürerken, fiyatı 2 milyon liranın altında kalan 15 SUV modeli belli oldu.

Muhammet Çolak