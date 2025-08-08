Türkiye yüzde kaç büyüyecek? Ekonomisi 10 yıl içinde büyüyecek ülkeler açıklandı!
10 yıl içinde ekonomisi en çok büyüyecek ülkeler açıklandı. Peki ekonomisi 10 yıl içinde en fazla büyüyecek olan ülke hangisi? İşte ekonomisi büyüyecek ülkeler ve Türkiye'nin bulunduğu sıra...
Serbest yatırım fonu yöneticisi Ray Dalio, 2021'den 2024'e kadar, gelişen jeopolitik ve ekonomik trendlerin ortasında küresel güç dinamikleri üzerine raporlar yayınlıyor
Dalio, özellikle işgücü piyasası güçleri, ekonomik istikrar ve sosyal faktörler tarafından şekillendirilen büyük ulusların gelecek beklentilerini analiz ediyor.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK BORÇ SEVİYESİNDELER
İleriye bakıldığında, birçok gelişmiş ekonominin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek borç seviyeleriyle boğuşurken daha yavaş bir büyüme yaşaması bekleniyor.
RAPORA GÖRE TÜRKİYE RAKİPLERİNE FARK ATACAK
Yayınlanan raporda Türkiye'nin ekonomisinin rakip ülkelerin ekonomisine göre fark oluşturduğu görülmekte.
Peki 10 yıl içinde ekonomisi büyüyecek ülkeler hangileri?
İŞTE 10 YIL İÇİNDE EKONOMİSİ BÜYÜYECEK ÜLKELER!
20) GÜNEY KORE | YÜZDE 1.8
19) ÇEK CUMHURİYETİ | YÜZDE 1.9
17) İRLANDA | YÜZDE 1.9