Türkiye yasta! Gözyaşları sel oldu: İşte deprem bölgelerinden yürek yakan fotoğraflar
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KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan kareler, yürekleri burktu.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın yanı sıra depremin vurduğu bölgelerden çekilen fotoğraflar, yürekleri yaktı.
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Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen ve arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler zaman zaman sevindiren haberler verirken, bölgeden çekilen kareler depremin boyutunu gözler önüne serdi.
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Enkaz altında kalan ve sadece eli görünen siviller, bir babanın çocuğunun battaniyeye sarılı cansız bedenini kucağında taşıdığı kareler, yaşanan felaketi bir kez daha gösterdi.
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