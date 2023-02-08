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Türkiye yasta! Gözyaşları sel oldu: İşte deprem bölgelerinden yürek yakan fotoğraflar

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Türkiye yasta! Gözyaşları sel oldu: İşte deprem bölgelerinden yürek yakan fotoğraflar

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan kareler, yürekleri burktu.

Türkiye yasta! Gözyaşları sel oldu: İşte deprem bölgelerinden yürek yakan fotoğraflar

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın yanı sıra depremin vurduğu bölgelerden çekilen fotoğraflar, yürekleri yaktı. 

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Türkiye yasta! Gözyaşları sel oldu: İşte deprem bölgelerinden yürek yakan fotoğraflar

Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen ve arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler zaman zaman sevindiren haberler verirken, bölgeden çekilen kareler depremin boyutunu gözler önüne serdi.

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Türkiye yasta! Gözyaşları sel oldu: İşte deprem bölgelerinden yürek yakan fotoğraflar

Enkaz altında kalan ve sadece eli görünen siviller, bir babanın çocuğunun battaniyeye sarılı cansız bedenini kucağında taşıdığı kareler, yaşanan felaketi bir kez daha gösterdi.

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Türkiye yasta! Gözyaşları sel oldu: İşte deprem bölgelerinden yürek yakan fotoğraflar
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