Türkiye yasa boğuldu! Şehitlerin acı kaybı sonrası ünlü isimlerden mesaj yağdı...
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2022'de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arayan 19 asker, metan gazına maruz kaldı. İlk olarak 5 askerimiz için göz yaşları dökülürken acı haber geldi ve şehit sayısı yükseldi. Evlere ateş düşüren bu haberle sarsılırken ünlüisimlerden de taziye mesajları yağdı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit düşen Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için görevlendirilen 19 asker, bölgede yoğun şekilde bulunan metan gazına maruz kaldı. Yaşanan elim olayda şehit sayısı12'ye yükseldi. Türkiye'yi derinden sarsan bu gelişme, yürekleri dağladı. Kahreden haberin ardından sanat dünyasından da peş peşe taziye mesajları geldi. Birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla şehitlerimizi andı, ailelerine başsağlığı diledi.
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BURAK ÖZÇİVİT
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GÜLBEN ERGEN
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DEMET AKALIN
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