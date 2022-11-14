Türkiye ve Endonezya arasında 5 anlaşma! İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Bali Adası’nda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. Erdoğan görüşmede yaptığı konuşmada, Widodo’ya şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.